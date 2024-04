Basket, Brindisi-Venezia: la brutta gomitata di Tucker a Laquintana che gli è costata l'espulsione (VIDEO)

Nel match della penultima giornata di campionato, la guardia statunitense dei lagunari è stato espulso dagli arbitri, per una brutta gomitata al playmaker della squadra brindisina, che per la cronaca ha vinto per 84-80, ma non ha evitato la retrocessione in Serie A2.

Ieri pomeriggio al "PalaPentassuglia" è andato in scena il match della 29.a giornata di campionato che ha visto la vittoria dei padroni di casa dell'Happy Casa Brindisi sull'Umana Reyer Venezia con il risultato di 84-80. I due punti conquistati contro dalla squadra pugliese però non sono serviti per continuare il sogno salvezza, per il successo di Treviso sul campo di Varese e dunque dopo dodici stagioni e una semifinale scudetto nel 2020/201, ci sarà il ritorno in Serie A2.

Purtroppo durante l'ultimo quarto del match, si è registrata l'espulsione del veneziano Rayjon Tucker per una brutta gomitata a Tommaso Laquintana, con gli arbitri che hanno deciso di mandare negli spogliatoi la guardia statunitense, dopo aver visto le immagini al monitor all'instant replay. Un brutto gesto, giustamente sanzionato e che di seguito vi proponiamo con il video.

Rayjon Tucker, l'espulsione per la gomitata a Laquintana (VIDEO)