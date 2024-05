Banchi: "Partita segnata dall’energia dei nostri avversari. Non perdo fiducia nella squadra, sono consapevole che..."

Questa sera la Virtus Bologna ha perso nuovamente in trasferta contro la Bertram Tortona con il risultato di 82-75 ed ora sarà costretta a disputare gara 4 della serie playoff (quarti di finale) alla "Segafredo Arena", martedì 21 maggio alle ore 20.30.

Questa sera al "PalaEnergica Paolo Ferraris" di Casale Monferrato (Alessandria) si è disputata gara 4 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A tra Bertram Tortona-Virtus Bologna, che ha visto il successo dei piemontesi per 82-75, bravi a recuperare dallo 0-2 iniziale e portare così la serie alla quinta e decisiva sfida, in programma martedì 21 maggio (ore 20.45) alla "Segafredo Arena".

La squadra di coach Walter De Raffaele è stato in vantaggio per tutto l'arco della gara, dove ha potuto beneficiare delle ottime prestazioni di Candi e Baldasso autori rispettivamente di 15 e 12 punti, mentre in casa felsinea da segnalare la coppia Abass-Cordinier con 33 punti in due (21 il primo, 12 il secondo).

Di seguito riportiamo le dichiarazioni del coach virtussino Luca Banchi, che ha espresso un pò di delusione, visto che sperava di chiudere la serie questa sera, senza dover arrivare alla quinta partita da dentro o fuori.

Luca Banchi, le sue dichiarazioni post partita

"Partita segnata dall’energia e dall’efficienza realizzativa dei nostri avversari. Per loro ottima serata, noi non abbiamo saputo rispondere. Siamo stati colpevoli di aver perso la scia a fine terzo quarto, quel gap di punteggio ci hanno costretto a uno sforzo per rientrare, siamo tornato a -3, purtroppo due palle perse con falli in attacco. Negli ultimi 10’ abbiamo prodotto uno sforzo importante, ma quando c’è un gap tale diventa complesso, e ci sono stati dettagli che hanno fatto differenza, i falli in attacco e il mancato rimbalzo che hanno portato alla bomba di Baldasso. Ma le recriminazioni sono legate a quello che è successo prima, soprattutto a fine terzo quarto".

"Le condizioni fisiche? Portare al 100% alcuni giocatori sarà complesso. Siamo arrivati a questo momento di stagione sulla scia di un momento favorevole. A poche ore dall’inizio di questa serie pensavo di avere tutti disponibili, toccando tutto il toccabile, da lì Dobric, Shengelia, Lundberg, Belinelli… dobbiamo ridisegnare le rotazioni ed equilibri, testando chi mi può dare cosa. Su Marco c’erano grosse incognite, credo abbia risposto bene. Toko è stato visibilmente debilitato, si è visto, stiamo cercando di ampliargli il minutaggio. Gara 5 sarà dura, combattuta, dobbiamo lavorare con fiducia, abbiamo esperienza e qualità per far fronte anche a situazioni come questa. Immaginavamo sarebbe stata un accoppiamento complesso, nel girone di ritorno a Tortona avevamo vinto solo noi. Gara 5 sarà combattuta come lo sono state le precedenti. Noi non siamo al meglio, ma nemmeno loro, a fine stagione. Giocare in casa ci deve dare la carica".

I giocatori stessi, pur non essendo al meglio, cercano di tenere una linea di galleggiamento. Do merito alla squadra, dobbiamo avere fiducia. Il cammino di questa stagione ci deve servire. E anche stasera, non particolarmente ispirata, siamo arrivati a un possesso e siamo a recriminare per un fallo in attacco o un mancato rimbalzo. Teniamo alto il nostro spirito".

"Fiducia persa? Assolutamente no, siamo arrivati qua dopo due vittorie combattutissime. Ci aspettavamo avversari super motivati e così è stato. Noi abbiamo cercato di rispondere, ero consapevole che sarebbe potuto accadere, speravo che giocassimo partite migliori ma ho apprezzato la determinazione e la volontà. Non perdo fiducia nella squadra, sono consapevole che sarà una gara 5 durissima. Cerchiamo di recuperare tutte le energie possibili, la fiducia che abbiamo che dobbiamo avere in noi stessi non è intaccata".