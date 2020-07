Dove vedere Alessandria Siena streaming gratis e diretta Tv

Domenica 5 luglio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per i playoff di Serie C tra Alessandria Siena. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ovviamente a porte chiuse e senza pubblico viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, i grigi hanno vinto per 2-1 contro il Lecco in casa lo scorso 16 febbraio ed hanno vinto per 1-0 in trasferta contro il Pontedera lo scorso 23 febbraio. Il Siena, invece, si avvicina alla sfida reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. I toscani, infatti, hanno pareggiato per 1-1 contro la Pistoiese ed hanno pareggiato per 1-1 anche contro l’Albinoleffe in casa. Le ultime gare si sono giocate rispettivamente il 16 e il 23 febbraio. Alessandria Siena streaming gratis e diretta tv su Eleven Sport.

Alessandria Siena streaming gratis e diretta Tv

Alessandria Siena in programma domenica 5 luglio alle ore 20:30, gara valida per i playoff di Serie C, potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma. Alessandria Siena streaming gratis.