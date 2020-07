Dove vedere Renate Novara streaming gratis e diretta Tv

Giovedì 9 luglio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per i playoff promozione di Serie C tra Renate Novara. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Città di Meda di Renate, ovviamente a porte chiuse e senza pubblico viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I nerazzurri, infatti, prima dello stop al campionato di Serie C, hanno perso per 2-1 in trasferta contro la Carrarese e per 2-1 in casa contro la Pergolettese. Il Novara, invece, si avvicina alla gara reduce dal pareggio a reti bianche contro l’Albinoleffe che ha consentito alla squadra piemontese di qualificarsi all’attuale turno di playoff, potendo continuare a sperare nella promozione in serie cadetta. Renate Novara streaming e diretta Tv su Eleven Sport.

Renate Novara streaming gratis e diretta Tv

Renate Novara in programma giovedì 9 luglio alle ore 20:30, gara valida per i playoff promozione di Serie C, potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma. Renate Novara streaming gratis.