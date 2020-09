Dove vedere il campionato di Serie C? Streaming e diretta Tv, ecco tutte le novità

Una delle necessità di un tifoso è quella di seguire la squadra del cuore in casa e in trasferta. Quando non è possibile seguire dal vivo la propria squadra bisogna fare riferimento ai servizi streaming o alle dirette Tv. Il campionato di Serie C è sicuramente amato e seguito da milioni di tifosi in tutta Italia. I tre gironi che compongono tale campionato sono costellati da squadre blasonate e nobili decadute: vere e proprie corazzate pronte a regalare spettacolo e forti emozioni. Squadre del calibro di Livorno, Novara, Modena, Perugia, Bari, Catania, Palermo e tante altre si sfideranno per centrare l’obiettivo promozione. Dove vedere il campionato di Serie C? Ecco tutte le soluzioni possibili.

Dove vedere il campionato di Serie C? Su Eleven Sport tutte le partite

Anche quest’anno a trasmettere tutte le partite del campionato di Serie C sarà la piattaforma online Eleven Sport. Si tratta di una Web Tv dedicata al mondo dello sport che offre contenuti sia gratuiti che a pagamento. Per quanto riguarda i contenuti a pagamento, attivando un abbonamento stagionale su Eleven Sports sono visibili in diretta le partite della terza divisione italiana di calcio, con la possibilità di acquistare anche un singolo evento. Dunque, per non perdere neanche un minuto delle partite di tutte le compagini di Serie C basterà registrarsi sul sito internet www.elevensports.it, scegliere un abbonamento tra quelli offerti e attivare un profilo personale associato ad una carta di credito o ad una prepagata per avere a disposizione tutti i contenuti sportivi trasmessi. Puoi accedere ai contenuti di Eleven Sports, oltre che da Smart Tv, anche da smartphone o tablet, scaricando l’applicazione ufficiale del servizio per Android e iOS.

Dove vedere il campionato di Serie C? Partite in diretta Tv su Rai Sport

Molte partite di Serie C saranno visibili anche in chiaro e in diretta Tv su Rai Sport. La lista delle partite che saranno trasmesse sulla rete nazionale non è stata ancora resa nota al pubblico. Tuttavia, così come negli anni passati, per ogni turno di campionato un match di terza serie sarà visibile in chiaro. Si tratterà soprattutto di posticipi o anticipi di campionato o, ancora, di big match dall’alta risonanza mediatica. Le partite potranno essere seguite in HD sul canale Rai Sport HD e in streaming grazie alla piattaforma Rai Play.