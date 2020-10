FIFA 21, da oggi giovedì 15 ottobre disponibile la Patch 1.04, Title Update 3 per PC

FIFA 21, ecco nel dettaglio le novità della Patch 1.04. FIFA 21 è disponibile dallo scorso 6 ottobre ed è molto atteso per gli appassionati del più celebre videogame di calcio il primo aggiornamento. Infatti quest’oggi la Ea Sports ha rilasciato il primo aggiornamento per PC, si tratta della Patch 1.04, Title Update 3. La prossima settimana l’aggiornamento sarà disponibile anche per PS4 e Xbox.

FIFA 21, modifiche e novità nel Gameplay

La Patch 1.04 prevede importanti novità a partire dal Gameplay. Infatti durante il dribbling agile contestuale la distanza dal proprio avversario sarà leggermente aumentata, ciò sarà fondamentale per migliorare la manovrabilità. E’ stata rallentata la mossa dell’elastico e questo cambiamento sarà piuttosto evidente quando si proverà ad utilizzare la stessa modalità di seguito. Sono stati intolre disattivati finte di corpo e tocchi per allungarsi il pallone, ciò consente di evitare conflitti tra i vari comandi. E’ stato ridotto il tempo necessario a un giocatore per riprendersi dopo l’animazione di una respinta. La modalità Competitiva avrà un livello di difficoltà superiore e ciò sarà evidente quando le squadre dell’Ia si difenderanno in occasione di contropiede. La modalità Competiva è anche disponibile per le difficoltà “Leggenda” ed “Estrema.

Problemi risolti

Oltre alle novità introdotte dalla Patch 1.04, sono stati risolti diversi problemi, vediamo quali.

A volte quando appariva il comando di calciare dall’interno dell’area, questo portava ad un contrasto. L’opzione “Controlla giocatore” permetteva di utilizzare solo un giocatore per tutta la durata della partita se l’opzione veniva disattivata durante la partita. I passaggi filtranti in alcuni casi venivano effettuati in zone del campo che possiamo definire “inutili”; per quanto riguarda i cross a volte venivano fuori dei cross errati perchè il calciatore colpiva il terreno di gioco; il comando per effettuare un contrasto deciso immediato ora ha una finestra temporale ridotta, per evitare conflitti con il raddoppio di marcatura; quando si spazzava la palla la traiettoria era indesiderata; le seguenti mosse abilità non venivano effettuate come era richiesto: sombrero, doppio passo da fermo e la combinazione trascina palla e giravolta. Nel momento in cui chi possiede il pallone viene disturbato dall’avversario, sono stati migliorati i tocchi per quella mossa abilità.

E’stato eliminato quando la palla restava incastrada nella porta. Quando si voleva effettuare una mossa abilità muovendo la levetta destra prima di ricevere palla, in alcuni casi la mossa abilità non veniva registrata. Infine quando un giocatore oltrepassava la palla prima di effettuare un cross, rallentandone l’esecuzione é stato risolto.

FIFA 21, modifiche a FUT

La Patch 1.04 ha introdotto due importanti modifiche anche per quanto riguarda FUT. Ecco quali: infatti si potrà vedere tutti i modificatori ruolo posseduti nel momento in cui si vuole utilizzare un consumabile modificatore ruolo a un oggetto giocatore selezionato; inoltre per vedere gli obiettivi di mercato per quanto riguarda la schermata mercato rosa è stata introdotta una scorciatoia.

Problemi risolti

Ecco i problemi risolti nella modalità FUT. Non era possibile tornare indietro nel Menù quando si scorrevano le opzioni nel Menù Gioca; nella schermata mercato rosa dopo aver scambiato oggetti e aver fatto la propria offerta non era più possibile selezionare l’opzione per fare un’offerta; dopo aver acquistato qualcosa con il “Compra Ora” si accedeva a una sezione limitata della pagina del mercato; dopo aver completato una sfida “Creazione Rosa” non si accedeva alla schermata nuovi oggetti; infine dopo aver accettato un invito co-op da parte di un giocatore non presente nella lista degli amici, la persona che aveva accettato l’invito veniva esclusa da FUT.

FIFA 21, modifiche nella modalità “Carriera”

La Patch 1.04 ha introtto una sola modifica al momento per la “Carriera”, infatti sono state aggiunte ngheria, Bulgaria e Islanda alla mappa per seguire i giovani. Anche qui sono stati risolti alcuni problemi riscontrati dai vari utenti. In primis il capitano si lamentava di aver perso la fascia dopo l’esclusione da una partita di coppa; nel momento in cui si accedeva al match dal menù di simulazione sono stati risolti i problemi legati all’illuminazione; non si poteva rimuovere un calciatore dalla lista trasferimenti; i piani di crescita spesso non erano completi; le deleghe per i contratti non utilizzavano la logica corretta per le trattative; in Bundesliga c’erano problemi delle partite ravvicinate; infine i limiti salariali non aumentavano quando si otteneva la promozione con la propria squadra giocando come Tecnico.

FIFA 21, modifiche nella modalità “Volta”

La Patch 1.04 ha introtto anche modifiche per la modalità “Volta”. Nello stadio “Volta” la musica viene riprodotta in maniera corretta; nel menù Battaglie Speciali nel caso in cui ci saranno nuovi eventi comparirà il messaggio per informarci dell’inizio di nuovo evento; infine è stato aggiunto un indicatore sullo schermo mentre è in corso il matchmaking per le partite al volo. Anche qui sono stati risolti alcuni problemi: nel menù Cambia Look non venivano visualizzati i “Crediti Volta” quando vi si accedeva attraverso la Gestione Rosa; in alcune situazione l’obiettivo nella schermata progressi traguardo compariva diverse volte al termine della partita; infine accadeva che un calciatore controllato dall’IA si muovesse in modo strano durante un’esultanza.