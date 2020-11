ETO’O TORNA A GIOCARE: LO CONFERMA IL PRESIDENTE DEL MURCIA – Samuel Eto’o è uno di quei giocatori amati un po’ da tutti. Il fuoriclasse camerunese, che è entrato nel cuore dei tifosi dell’Inter nel 2010 quando fu uno dei principali artefici del Triplete vinto dalla Beneamata sotto la guida di Mourinho, ha smesso di calcare i campi di calcio nel 2019, quando al termine della stagione ha ufficializzato il suo addio al calcio giocato. Dopo le due stagioni in nerazzurro, il suo lungo girovagare (Everton, Chelsea, addirittura Sampdoria, poi qualche squadra turca) l’aveva portato a chiudere la carriera al Qatar SC, ed alla fine ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: ma potrebbe non essere detta l’ultima parola, perché a quanto pare potrebbe presto tornare in campo a breve, nel Racing Murcia.

Eto’o torna a giocare. Il presidente del Murcia: “Al 50% si fa”

Il presidente del Racing Murcia, club che milita nella terza divisione spagnola (la nostra Serie C), ha rilasciato delle clamorose indiscrezioni in merito al futuro dell’attaccante del Camerun Samuel Eto’o: “Al momento direi che siamo al 50% di possibilità di acquistarlo. La prossima settimana sapremo se potremo tesserarlo. Altrimenti, abbiamo un piano B. Abbiamo vati investitori in Messico e negli Emirati che possono sostenere economicamente l’operazione. Se lo acquisteremo sarà già a disposizione del mister”. Queste sono le parole di Morris Pagnello, numero 1 del club spagnolo, rilasciate al noto quotidiano sportivo iberico Marca: dunque, sembra davvero esserci la possibilità che l’eroe del Triplete nerazzurro, che ha vinto tutto con l’Inter ma anche con il Barcellona, possa tornare in campo. Sarebbe quindi un ritorno in Spagna per lui, che già era stato al Barça dal 2004 al 2009: ma soprattutto sarebbe un gran colpo, anche mediatico, per un club che non è certamente nell’elite del calcio mondiale. In ogni caso, per tutto il mondo del calcio sarebbe una notizia davvero incredibile: il grande Eto’o è pronto a tornare.