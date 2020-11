LIVE Coppa Italia Cesena-Milan Femminile, cronaca e risultato in tempo reale

Giovedì 19 novembre, in diretta dal Centro Sportivo Martorano di Cesena, potrete seguire la cronaca LIVE del match tra Cesena e Milan, incontro valido per la 2^ giornata di Coppa Italia Femminile. Fischio d’inizio previsto per le ore 14:30.

Cesena-Milan Femminile: come arrivano le 2 squadre al match

Per il Milan femminile l’incontro di Cesena rappresenta l’esordio assoluto nella Coppa Italia 2020/21 e arriva dopo il successo di misura in campionato contro la Roma. Le padroni di casa, invece, hanno già battezzato la competizione, lo scorso 29 settembre, contro l’Orobica: una sconfitta di misura per 0-1 relega le romagnole all’ultimo posto in classifica, costrette a vincere per continuare a sperare in una possibile qualificazione alla fase finale del torneo. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Cesena e Milan Femminile.

Cesena-Milan Femminile: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni scelte dei 2 tecnici, Ganz e Rossi:

CESENA (4-4-2): Pacini; Cuciniello, Carlini, Orlando, Pavana; Beleffi, Georgiou, Pastore, Casadei; Petralia, Porcarelli. Allenatore: Roberto Rossi.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Conc, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti. Allenatore: Maurizio Ganz.

Cesena-Milan Femminile: i precedenti

La gara di giovedì 19 novembre tra Cesena e Milan Femminile sarà una sfida inedita tra le 2 compagini. Mai, fino ad ora, le romagnole e le lombarde si sono affrontate in una competizione ufficiale.