Startlist Milano-Sanremo 2021: scopri l’elenco dei partecipanti

Sabato 20 marzo (inizio ore 10) andrà in scena la classicissima di primavera, ovvero la Milano-Sanremo giunta all’edizione numero 112 e che è tornata alla sua collocazione originale dopo essersi svolta nell’ottobre dello scorso anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Il campione uscente è il belga Wout Van Aert che sul traguardo riuscì a prevalere sul francese Julian Alaphilippe e l’australiano Michael Matthews, rispettivamente secondo e terzo.

Il percorso di questa edizione è lungo 299 km che comprende Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, la Cipressa e il Poggio di Sanremo nei 60 km di chiusura, con l’ultima parte della discesa che si svolge nell’abitato di Sanremo, mentre gli ultimi due km percorrono lunghi rettilinei cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

Molti pretendenti al successo finale a cominciare dal trio Julian Alaphilippe, Wout van Aert e Mathieu van der Poel, ma senza dimenticare Tadej Pogacar, Sam Bennett, Arnaud Démare, Mads Pedersen e l’azzurro Davide Ballerini.

Partecipanti Milano-Sanremo 2021: startlist ed elenco completo

Team Jumbo-Visma



VAN AERT Wout

MARTENS Paul

PFINGSTON Christoph

AFFINI Edoardo

OOMEN Sam

ROOSEN Timo

VAN EMDEN Jos

Deceuninck – Quick-Step



ALAPHILIPPE Julian

BENNETT Sam

BALLERINI Davide

LAMPAERT Yves

ASGREEN Kasper

STYBAR Zdenek

DECLERCQ Tim

UAE Team Emirates



GAVIRIA Fernando

COVI Alessandro

KRISTOFF Alexander

FORMOLO Davide

TRENTIN Matteo

BYSTRØM Sven Erik

RICHEZE Max

Ag2r La Mondiale-Citroën



VAN AVERMAET Greg

NAESEN Oliver

VAN HOUCKE Gijs

DEWULF Stan

VENDRAME Andrea

GOUGEARD Alexis

SCHÄR Michael

Trek-Segafredo



PEDERSEN Mads

STUYVAN Jasper

NIBALI Vincenzo

SIMMONS Quinn

MOSCA Jacopo

CICCONE Giulio

SKUJINS Toms

MULLEN Ryan

Bora-Hansgrohe



ACKERMANN Pascal

SCHACHMANN Max

SAGAN Peter

SCHELLING Ide

BENNEDETTI Cesare

BODNAR Maciej

BURGHARDT Marcus

Israel Start-Up Nation



CIMOLAI Davide

HOFSTETTER Hugo

NEILANDTS Krists

WÜRTZ SCHMIDT Mads

BRÄNDLE Matthias

DE MARCHI Alessandro

ZABEL Rick

Groupama-FDJ



DÉMARE Arnaud

SINKELDAM Ramon

MOLARD Rudy

GENIETS Kevin

KONOVALOVAS Ignatas

SCOTSON Miles

GUARNIERI Jacopo

Team BikeExchange



MATTHEWS Michael

STANNARD Robert

DURBRIDGE Luke

HEPBURN Michael

JUUL-JENSEN Chris

MEZGEC Luka

KONYCHEV Alexander

Team Qhubeka-Assos



NIZZOLO Giacomo

GOGL Michael

CLARKE Simon

CAMPENAERTS Victor

VINJEBO Emil

WIŚNIOWSKI Łukasz

LINDEMAN Bert-Jan

Cofidis, Solutions Crédits



VIVIANI Elia

LAPORTE Christophe

SABATINI Fabio

MARTIN Guillaume

VANBILSEN Kenneth

PEREZ Anthony

PÉRICHON Pierre-Luc

Ineos Grenadiers



KWIATKOWSKI Michał

GANNA Filippo

HAYTER Ethan

VAN BAARLE Dylan

PIDCOCK Tom

ROWE Luke

MOSCON Gianni

Astana-Premier Tech



LUTSENKO Alexey

FRAILE Omar

MARTINELLI Davide

FELLINE Fabio

BOARO Manuele

GRUZDEV Dmitriy

IZAGIRRE Gorka

SOBRERO Matteo

Bahrain Victorious



COLBRELLI Sonny

MOHORIČ Matej

WRIGHT Fred

HAUSSLER Heinrich

CARUSO Damiano

ARASHIRO Yukiya

CAPECCHI Eros

Lotto-Soudal



EWAN Caleb

GILBERT Philippe

DEGENKOLB John

KLUGE Roger

WELLENS Tim

FRISON Frederik

WELLENS Tim

EF Education-Nippo



HIGUITA Sergio

CORT Magnus

CAICEDO Jonathan

BETTIOL Alberto

LANGEVELD Sebastian

SCULLY Tom

BISSEGGER Stefan

Movistar Team



GARCÍA CORTINA Iván

JORGENSON Matteo

TORRES Albert

SERRANO Gonzalo

MAS Lluís

OLIVEIRA Nelson

VILELLA Davide

Team DSM



BARDET Romain

TUSVELD Martijn

KRAGH ANDERSEN Søren

DENZ Nico

SÜTTERLIN Jasha

PEDERSEN Casper

COMBAUD Romain

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux



VLIEGEN Loïc

DE GENDT Aimé

PASQUALON Andrea

ROTA Lorenzo

KOCH Jonas

VAN DER HOORN Taco

VANSPEYBROUCK Pieter

Alpecin-Fenix



VAN DER POEL Mathieu

VAKOČ Petr

VERGAERDE Otto

SBRAGLI Kristian

VERMEERSCH Gianni

DE BONDT Dries

LEYSEN Senne

Total Direct Energie



BONIFAZIO Niccolò

BOASSON HAGEN Edvald

TERPSTRA Niki

TURGIS Anthony

MANZIN Lorrenzo

PETIT Adrien

SIMON Julien

Arkéa-Samsic



BOUHANNI Nacer

CAPIOT Amaury

BARGUIL Warren

ROSA Diego

SWIFT Connor

RUSSO Clément

PICHON Laurent

Androni Giocattoli-Sidermec



PELLAUD Simon

VIEL Mattia

BAIS Mattia

CHIRICO Luca

RUMAC Josip

RAVANELLI Simone

VENCHIARUTTI Nicola

Bardiani-CSF-Faizanè



BATTAGLIN Enrico

MARENGO Umberto

FIORELLI Filippo

GABBURO Davide

VISCONTI Giovanni

TONELLI Alessandro

SAVINI Daniel

Team Novo-Nordisk



PLANET Charles

BRAND Sam

KAMSTRA Brian

LOZANO David

PERON Andrea

POLI Umberto

KUSZTOR Péter