Dove vedere la Milano-Sanremo, orari e programma

Dove vedere la Milano-Sanremo in diretta tv?

La classica primavera è in programma domani, sabato 20 marzo. La manifestazione è giunta all’edizione numero 112 e sarà caratterizzata da un percorso lungo 299km. Questo si snoderà tra il capoluogo della Lombardia e la Riviera di Ponente, con passaggi a Cipressa e Poggio negli ultimi 25 chilometri.

La partenza della corsa è fissata per le ore 10.00 e si concluderà tra le 15.47 e le 16.22.

Chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo?

Dove vedere la Milano-Sanremo. Info diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in programma domani, sabato 20 maggio in diretta tv? La risposta è sì.

Infatti, la Milano-Sanremo sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai. La diretta infatti inizierà la propria diretta Tv dalle 09.15 su RaiSport+HD (canale 57). Dalle 14.00, invece ci si sposterà, su Rai2 per la diretta dell’ultima parte della corsa. Da sottolineare che per la prima volta in assoluto ci sarà la diretta integrale di questa classica primavera.

Inoltre, la Milano-Sanremo verrà trasmessa anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 14.20. Ricordiamo però che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. A disposizione degli utenti anche la diretta video streaming, rispettivamente sulle piattaforme RaiPlay ed Eurosport Player.