Università Pegaso, in viaggio con lo sport di ieri, oggi e domani. Pierluigi Pardo intervista 12 campioni nella web serie intitolata “Il Volo di Pegaso”

Il “Volo di Pegaso” è una web serie con 6 coppie d’eccellenza dello sport italiano per promuovere i suoi valori grazie alla forza della comunicazione digitale. L’Università Telematica Pegaso si lega ai grandi protagonisti dello sport italiano attraverso un viaggio nel tempo e fra le discipline, alla ricerca dei suoi valori più autentici. La serie è patrocinata dall’ateneo stesso e prodotta in collaborazione con DAO S.p.A..



L’evento ha l’obiettivo di promuovere la forza educativa dello storytelling (arte di narrare e scrivere una storia) grazie al fascino dello sport e del suo impegno nel sociale. Gli ospiti riguarderanno le discipline del calcio, del nuoto, del tennis, del rugby, dei tuffi, dello Short track e degli anelli. Avremo gli allenatori che hanno battuto ogni primato come Capello e Allegri, poi due miti senza tempo del calibro di Marco Tardelli ed Adriano Panatta.

Per il tennis ci saranno Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, le uniche italiane ad aver vinto uno slam. Folta la presenza di Campioni Olimpici con Arianna Fontana (short track), Juri Chechi (anelli) e Gregorio Paltrinieri (nuoto), quest’ultimo fresco vincitore del bronzo nella prima prova di Coppa del Mondo a Doha nei 10km di fondo.



Per i tuffi, invece, Tania Cagnotto farà coppia con la sua erede Elena Bertocchi e si concluderà con Martin Castrogiovanni in rappresentanza della palla ovale. I protagonisti di valore assoluto, parleranno di leadership (comando) e fairplay (comportarsi con correttezza e lealtà), di giorni del sacrificio e dei momenti di gloria, con storie di ieri, oggi e domani presentate dal bravo giornalista Pierluigi Pardo.



Al termine degli incontri troverete online, sul sito dell’università telematica Pegaso e su tutti i profili social dell’ateneo a partire dal 15 marzo ultimo scorso (ieri), i 12 campioni che si confronteranno in un meet e greet (che letteralmente significa incontrare e salutare) con gli studenti scelti dall’Unipegaso, dove il condottiero Pardo detterà tempi e ritmi delle interviste.

Programma “Volo di Pegaso”:

1) Una Coppia da Slam: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone.

2) I Maestri: Fabio Capello e Massimiliano Allegri.

3) La Leggenda e la sua Erede: Tania Cagnotto ed Elena Bertocchi.

4) I Miti Intramontabili: Marco Tardelli e Adriano Panatta.

5) I Portabandiera: Arianna Fontana e Juri Chechi.

6) I Campioni Diversi: Gregorio Paltrinieri e Martin Castrogiovanni.

Fonte: Ufficio Stampa DAO diretto da Francesca Ramasso e Fabio Disingrini.