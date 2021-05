Gara 5 Olimpia Milano-Bayern Monaco: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega

Domani sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse) si disputerà il match Olimpia Milano-Bayern Monaco, valevole per gara 5 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega che decreterà quale delle due squadre approderà alle Final Four di Colonia (28-30 maggio) e giocherà la semifinale contro la vincente di Barcellona-Zenit, anche loro sul 2-2. In queste prime quattro gare i punti totalizzati sono stati 637 con leggero vantaggio meneghino (320-317 il parziale).

I lombardi di coach Ettore Messina si erano trovati avanti per 2-0 dopo i due successi casalinghi per 79-78 e 80-69, ma con le altrettante sconfitte esterne (85-79 e 85-82), la serie è tornata in parità. Per l‘Olimpia è l’occasione di tornare nelle migliori quattro d’Europa, evento che non succede dalla stagione 1991-92 quando ad Istanbul, l’allora squadra allenata di Mike D’Antoni arrivò terza dopo aver perso la semifinale contro il Partizan Belgrado (campione di quell’edizione) e successiva vittoria nella finale per il terzo posto contro l’Estudiantes.

Gli arbitri dell’incontro saranno il croato Sreten Radovic, lo spagnolo Miguel Angel Perez e il lituano Gytis Vilius.

Dove vedere Olimpia Milano-Bayern Monaco in tv e streaming

L’incontro valevole dei quarti di finale (gara 5) di Eurolega tra Olimpia Milano-Bayern Monaco con palla a due alle ore 20.45, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 20.30), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell‘Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+

Bayer Monaco-Olimpia Milano, gli highlights di gara 4