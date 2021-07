Continua senza sosta la preparazione dei giallorossi con José Mourinho a capo. Lo Special One dovrà far fronte ad una nuova assenza con la Roma, si ferma Veretout. Nuovo infortunio per il francese.

Roma, si ferma Veretout: nuovo infortunio per il francese

Jordan Veretout dovrà far fronte ad un nuovo stop, l’ex Fiorentina si è fermato per un nuovo fastidio al quadricipite destro. La squadra dei Friedkin quest’oggi è tornata ad allenarsi per proseguire la preparazione che anticipa la stagione che inizierà tra un mese. Mou è il suo staff per oggi hanno organizzato una doppia seduta, una delle quali era aperta alla stampa.

Non solo il francese, i giallorossi con difficoltà fisiche sono diversi: Reynolds, Ibanez, Bove, Calafiori e Kumbulla hanno lavorato su un campo a parte. Nei prossimi giorni verranno valutati e si capirà quando potranno rientrare con il gruppo. Tutti gli altri giocatori, invece, hanno sostenuto un allenamento molto intenso. Mourinho fa fare esercizi per intensificare la velocità e movimento. Non solo intensità, la preparazione del portoghese li ha portati a lavorare anche sulla trasmissione del pallone. Una sessione di allenamento dura, con diversi stop per riprendere fiato a causa del gran caldo. Tutto concluso con una partitella.