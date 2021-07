Roma, Spinazzola fissa i tempi di rientro: attesa breve

L’infortunio che ha subito Leonardo Spinazzola è tra quelli più temuti dai giocatori, ma anche di quelli che prevedono lunghi tempi di recupero. A quanto pare possono stare tranquilli a Roma, Spinazzola fissa i tempi di rientro e l’attesa non è poi così lunga.

Roma, Spinazzola fissa i tempi di recupero: torna a novembre

L’infortunio che ha subito il giallorosso ha tempi di recupero molto lunghi, anche 6-8 mesi, ma il giocatore ha parlato a Il romanista, dove ha dichiarato: “A novembre sarò a disposizione del mister per ricominciare a giocare. Nella mia testa c’è solo questa data. Anche altri ci sono riusciti, ci proverò anche io“.

Spinazzola ha proseguito: “So benissimo che c’è chi parla di gennaio, di febbraio e magari pure di marzo, ma io dico che a novembre torno in campo, poi magari mi sbaglierò, lo vedremo. Ora mi sto riposando dopo tanti giorni carichi. Ho portato un po’ la mia famiglia al mare. Ci vuole un po’ di riposo. Ho saltato tanto per festeggiare, ma per la vittoria dell’Europeo potevo saltare anche senza gambe”.

Il riposo di Spinazzola non durerà moltissimo, a breve tornerà a Roma, sarà a Trigoria già il 2 agosto: “A Trigoria tornerò a lavorare il 2 agosto, a un mese dall’infortunio. Andrò a fare mobilità della caviglia sotto la tutela dei fisioterapisti, ho voglia di riprendere la routine e quello farà tanto. Sicuramente per settimane non potrò appoggiare il piede a terra, mi aiuterà con le stampelle”.

Spinazzola ha già parlato con lo Special One, i due si sono incontrati a Trigoria e si sentono per telefono: “Ci ho parlato per telefono prima dell’Europeo, ci siamo visti quando sono tornato a Trigoria. Ho assistito ad un allenamento. Mi sembra una brava persona, ma si vede che è tosto. E’ tanta roba. Da quello che ho sentito dai miei compagni, ha lasciato subito una grande impressione“.