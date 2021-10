Consigli Fantacalcio Serie A 8.a giornata: si riparte con Spezia-Salernitana

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 8.a GIORNATA

Conclusa la sosta Nazionali, riparte la Serie A. L”ottava giornata inizia con l’anticipo Spezia-Salernitana, previsto per sabato 16 ottobre alle ore 15. Alle 18 fischio d’inizio per il primo big match dell’ottava di campionato: Lazio-Inter. L’ultimo anticipo è tra Milan-Verona alle 20,45.

La giornata prosegue domenica 17 ottobre con il lunch-match tra Cagliari-Sampdoria. Alle ore 15 si affronteranno: Empoli-Atalanta; Genoa-Sassuolo; Udinese-Bologna. Il Napoli ospiterà il Torino al “Maradona” alle ore 18, segue il secondo big match dell’ottava di Serie A: Juventus-Roma alle ore 20,45. La giornata si conclude con il match in posticipo di lunedì 18 ottobre, Venezia-Fiorentina, ore 20,45.

Consigli Fantacalcio Serie A 8.a giornata di campionato

Spezia-Salernitana: (sabato 16 ottobre ore 15). Già un primo “scontro salvezza” quello che si giocherà all’Alberto Picco di La Spezia. Le due formazioni alloggiano nella zona rossa della classifica, rispettivamente 19esima e 18esima.

CONSIGLIATI: Nzola, Gyasi (Spe); Simy, Ranieri (Sal)

SCONSIGLIATI: Erlic (Spe); Gagliolo (Sal)

SORPRESE: Amian (Spe); Bonazzoli (Sal)

Lazio-Inter (sabato 16 ottobre ore 18): All’Olimpico di Roma inizia col botto il rientro dalla sosta nazionali. La formazione di Sarri ospiterà i Campioni d’Italia in carica. Un vero e proprio big match che regalerà sorprese ed emozioni.

CONSIGLIATI: Milinkovic-Savi; Luis Alberto (Laz); Barella, Brozovic (Int)

SCONSIGLIATI: Pedro (Laz); Calhanoglu (Int)

SORPRESE: Immobile (Laz); Dzeko (Int).

Milan-Verona (sabato 16 ottobre ore 20,45): Il Milan, con numerosi infortunati, l’ultimo il portiere Maignan, riparte con la sfida contro i gialloblu. Al Meazza arriva il Verona con 4 risultati utili positivi, atteso dal Milan che non ha subito sconfitte.

CONSIGLIATI: Kessié, Tonali, Giroud (Mil); Simeone, Caprari, Gunter (Ver)

SCONSIGLIATI: Kakulu (Mil); Bessa (Ver)

SORPRESE: Tatarusanu (Mil); Lazovic (Ver)

Cagliari-Sampdoria (domenica 17 ottobre ore 12,30): Alla Sardegna Arena i padroni di casa, che ancora non mettono a segno un vittoria in questo campionato, ospitano i blucerchiati che non navigano buone acque. Una gara alla ricerca di punti nel lunch-match dell’ottava di Serie A.

CONSIGLIATI: Nandez; Keita Balde (Cag); Caputo, Damsgaard (Samp)

SCONSIGLIATI: Carboni (Cag); Augello (Samp)

SORPRESE: Joao Pedro (Cag); Quagliarella (Samp)

Empoli-Atalanta (domenica 17 ottobre ore 15): Una Dea in difficoltà va in trasferta al Castellani dove troverà l’Empoli ad attenderla. Gasperini dovrà fare a meno di giocatori importanti come Gosens, Pessina, Hateboer e Djimsiti. L’Empoli spera di fare il colpaccio sul proprio campo di gioco.

CONSIGLIATI: Tonelli, Bjrami (Emp); Malinovsliy, Demiral (Ata)

SCONSIGLIATI: Bandinelli (Emp); Palomino (Ata)

SORPRESE: Zurkowski (Emp); Muriel (Ata)

Genoa-Sassuolo (domenica 17 ottobre ore 15): Al Ferraris due formazioni che non hanno ancora individuato la via della continuità. Al momento si contano già 4 sconfitte a testa in sette gare disputate. Il Sassuolo non è più quello di una volta, il Genoa arranca.

CONSIGLIATI: Badelj (Gen); Raspadori (Sas)

SCONSIGLIATI: Kallon (Gen); Rogerio (Sas)

SORPRESE: Rovella (Gen); Djuricic (Sas)

Udinese-Bologna (domenica 17 ottobre ore 15: Alla Dacia Arena di Udine arriva un Bologna che procede a vele spiegate in questo campionato. Forte di tre vittorie, la formazione di Mihajlovic alloggia al nono posto. L’Udinese, sempre a testa alta, proveranno a domare i rossoblù.

CONSIGLIATI: Deulofeu, Larsen (Udi); Soriano, Barrow (Bol)

SCONSIGLIATI: Becao (Udi); Medel (Bol)

SORPRESE: Beto (Udi); Orsolini (Bol)

Napoli-Torino (domenica 17 ottobre ore 18): Al Diego Armando Maradona la capolista della Serie A, ospiterà il Torino. I padroni di casa hanno vinto 7 gare su 7 e i granata proveranno ad insidiare i partenopei.

CONSIGLIATI: Osimhen, Koulibaly (Nap); Ansaldi (Tor)

SCONSIGLIATI: Mario Rui (Nap); Bremer (Tor)

SORPRESE: Anguissa (Nap); Lukic (Tor)

Juventus-Roma (domenica 17 ottobre ore 20,45): il secondo big match dell’ottava giornata si giocherà all’Allianz Stadium. Mourinho si ritrova Allegri contro. Due squadre con altrettanti due allenatori di spessore che hanno bisogno di continuità nella vittoria per tenere testa alle altre squadre in cima alla classifica.

CONSIGLIATI: Chiesa, Locatelli, De Ligt (Juv); Pellegrini, Zaniolo (Roma)

SCONSIGLIATI: Alex Sandro (Juv); Cristante (Roma)

SORPRESE: Bernardeschi (Juv); Veretout (Roma)

Venezia-Fiorentina (lunedì 18 ottobre ore 20,45): I lagunari, in serie difficoltà, solo una vittoria e due pareggi, ospitano una Fiorentina in gran forma. Con il condottiero Vlahovic, i toscani proveranno a rubare tre punti ai veneti.

CONSIGLIATI: Aramu, Henry (Ven); Vlahovic, Nico Gonzalez (Fio)

SCONSIGLIATI: Mazzocchi (Ven); Quarta (Fio)

SORPRESE: Caldara (Ven); Callejon (Fio)