Roma, si ferma Abraham: le condizioni dell’attaccante

Una brutta tegola per José Mourinho e la Roma: si ferma Abraham. L’attaccante giallorosso è uscito anzitempo durante il match con la propria Nazionale.

Roma, si ferma Abraham: condizioni e tempi di recupero

Tammy Abraham, entrato al posto di Harry Kane al 76′ di Inghilterra-Ungheria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e terminato 1-1, vede l’attaccante fermarsi per infortunio. Il giocatore della Roma ha dovuto lasciare il campo al 92′ dopo aver rimediato un problema muscolare. Al suo posto è entrato Watkins.

Ansia a Roma per le sue condizioni. All’inizio sembrava un lieve problema muscolare, poi invece si è capito che a fare male era la caviglia destra. Così come riporta anche Corriere dello Sport. Un dolore così forte da impedirgli anche di poggiare il piede a terra. L’entità dell’infortunio sarà stabilito nel corso delle prossime ore: il giocatore rientrerà a Trigoria e sarà valutato dallo staff medico giallorosso. Gli esami ci diranno quanto è grave il suo problema. Ma non dovrebbe essere grave, né lunghi i tempi di recupero.

La formazione giallorossa spera di non perdere uno dei suoi giocatori chiave, soprattutto in questo periodo che vedrà la Roma impegnata in un tour de force che inciderà sulla stagione. Intanto lo Special One potrà contare su Shomudorov, l’alternativa più vicina all’inglese. Ma ci sono anche Borjia Mayoral, El Shaarawy e Carles Perez.