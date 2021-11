Qualificazioni Europei U21, dove vedere Irlanda Italia U21 in diretta tv e streaming: Rai o Sky??

Europei under 21: dove vedere la partita di qualificazione ai prossimi Europei U21 Irlanda Italia. Venerdì 12 novembre alle ore 18:30 andrà in scena il match tra le due Nazionali valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei under 21. La partita si preannuncia combattuta. Gli azzurrini, secondi nel girone F alle spalle della Svezia, hanno intenzione di vincere in terra irlandese per superare matematicamente la fase a gironi. I padroni di casa, invece, terzi a quota 7 punti insieme con il Montenegro necessitano del bottino pieno per accorciare le distanze dai diretti rivali. Mister Nicolato dovrà fare a meno di Calafiori. Trai suoi convocati anche due volti nuovi: si tratta di Giorgio Scavini dell’Atalanta e di Giacomo Quagliata dell’Heracles Amlelo. Dubbi adombrano le scelte dell’allenatore azzurro in difesa, dove vi sarà sino all’ultimo il ballottaggio Udogie-Cambiaso. In avanti Lucca, Colombo e Vignato sono certi di partire sin dal primo minuto.

Europei under 21: dove vedere il match di qualificazione Irlanda Italia U21 in diretta tv e streaming: Rai?

Il match dove gli uomini di Paolo Nicolato dovranno dare il tutto per tutto andrà in onda su Rai 2 alle ore 18:30. Lo streaming sarà disponibile collegandosi alle piattaforme Rai Play o Rai Sport. Per chi volesse seguire l’incontro da dispositivo mobile potrà farlo scaricando l’apposita app Rai Play.