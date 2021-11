Nazionale: FIGC al lavoro per rendere convocabili Joao Pedro, Luiz Felipe e Roger Ibanez

La Nazionale Italiana corre ai ripari in vista dei playoff per arrivare al Mondiale in Qatar. La FIGC é al lavoro per poter mettere a disposizione di Roberto Mancini tre giocatori del nostro campionato: Joao Pedro, Roger Ibanez e Luiz Felipe. Sembrano cambiate le cose da quando, nel 2019, il difensore della Lazio fu convocato dall’allora ct dell’Under 21 Luigi Di Biagio e decise di lasciare il ritiro con gli azzurri per giocare con la maglia del Brasile. L’iter burocratico per portare il trio brasiliano in azzurro é già avviato e, con l’arrivo dei tre calciatori, l’Italia potrebbe presto attingere nuova linfa e motivazione.

FIGC, il presidente Gravina: “Stiamo lavorando e siamo a buon punto”

Al termine del Consiglio Federale, il presidente Gravina conferma il suo impegno e fa filtrare ottimismo sull’operazione: “Gli uffici del Club Italia seguono tutti i giocatori che possono far parte dei convocabili. (…) Stanno lavorando su tre posizioni e sono a buon punto. Noi risolviamo la parte formale, poi spetta al tecnico se chiamarli o meno”.

Saranno gli stessi giocatori a comunicare e motivare in una lettera destinata alla FIFA la propria decisione di rinunciare alla maglia verdeoro per vestire quella azzurra, perché spetterà proprio all’organizzazione internazionale il verdetto finale sulla naturalizzazione dei tre brasiliani. Se l’operazione dovesse andare a buon fine, Joao Pedro, Luiz Felipe e Roger Ibanez potrebbero vestire la maglia azzurra già a fine gennaio ed essere disponibili per Roberto Mancini, già proiettato ai playoff di marzo.