Serie A, i club e i giocatori con la miglior percentuale realizzativa dal 2012 ad oggi: Sassuolo vince con il 30,3%, Joao Pedro attualmente il più decisivo sul rendimento di squadra

SuperNews ha condotto uno studio sulle squadre e sui giocatori di Serie A che nelle ultime 10 stagioni hanno registrato la miglior percentuale realizzativa. Basandoci sui dati estrapolati dal sito “Transfermarkt”, per scoprire quale club abbia fatto meglio negli ultimi anni abbiamo preso come riferimento il rapporto tiri totali eseguiti/gol totali realizzati in Serie A; nel caso del singolo calciatore, invece, l’analisi è stata condotta in base al numero di reti singole sul totale dei gol realizzati dalla propria squadra in campionato. I risultati eleggono come miglior club il Sassuolo, che nella stagione 2019-2020 ha messo a segno in Serie A 69 gol sui 228 tiri totali eseguiti, ricavando così una percentuale realizzativa pari al 30,3%. Sulla sponda giocatori, a prendersi la vetta della nostra classifica é Joao Pedro, l’attaccante del Cagliari che in questa stagione ha segnato 8 dei 15 gol realizzati dalla squadra sarda, offrendo così un personale contributo realizzativo pari al 53,3%.



Serie A, le squadre con il miglior rapporto tiri/gol: primato Sassuolo, seguono Juventus e Roma

Nella seguente tabella sono state riportate le squadre di Serie A che, dal 2012 ad oggi, sono state le migliori per capacità realizzativa, quelle che meglio hanno saputo sfruttare tutte le occasioni da gol di quella particolare stagione. Come si può notare, il Sassuolo é il club vincitore di tutte le annate prese in esame: nel 2019-2020, i neroverdi sono riusciti a trasformare in gol 69 dei 228 tiri totali eseguiti nel corso della stagione, dimostrando così un cinismo sotto porta pari al 30,3%. In questa tabella incuriosiscono anche le relative posizioni in classifica delle migliori squadre. Il Sassuolo stesso era ottavo in campionato quando é riuscito a totalizzare quei numeri, così come il Milan, miglior club per capacità realizzativa nel 2014-2015 al decimo posto della classifica, e la Sampdoria, nona in campionato quando é stata la migliore nella stagione 2018-2019. Al momento, nell’attuale stagione di Serie A a detenere il primato é l’Hellas Verona. Gli scaligeri, che occupano la nona posizione in classifica, fino ad ora hanno messo a segno 27 dei 174 tiri totali raggiungendo una percentuale realizzativa pari al 15,5%.

Stagione Squadra Posizione in classifica Tiri Totali Eseguiti Gol Totali % di realizzazione 2021/2022 Hellas Verona 9 174 27 15,5% 2020/2021 Inter 1 736 89 12,1% 2019/2020 Sassuolo 8 228 69 30,3% 2018/2019 Sampdoria 9 357 60 16,8% 2017/2018 Juventus 1 402 86 21,4% 2016/2017 Napoli 3 496 94 19,0% 2015/2016 Roma 3 407 83 20,4% 2014/2015 Milan 10 286 56 19,6% 2013/2014 Juventus 1 434 80 18,4% 2012/2013 Udinese 5 331 59 17,8% 2011/2012 Milan 2 460 74 16,1%

La top 5 delle migliori squadre per capacità realizzativa dal 2012 ad oggi

Ecco la nostra classifica dei 5 migliori club per rapporto tiri/gol in questi ultimi 10 anni: primo posto per il Sassuolo grazie alla percentuale del 30,3%, argento per la Juventus con il 21,4%, mentre sull’ultimo gradino del posto sale la Roma, che registra invece il 20,4%.

Stagione Squadra Tiri Totali Eseguiti Gol Totali % di realizzazione 2019/2020 Sassuolo 228 69 30,3% 2017/2018 Juventus 402 86 21,4% 2015/2016 Roma 407 83 20,4% 2014/2015 Milan 286 56 19,6% 2013/2014 Juventus 434 80 18,4%

I giocatori che hanno più contribuito alla percentuale realizzativa di squadra: Joao Pedro il migliore, secondo e terzo posto per Immobile e Higuain

E’ Joao Pedro a guidare la classifica di questa seconda tabella. L’attaccante del Cagliari é il giocatore che, fino ad ora e nel periodo di riferimento, ha avuto maggior peso sulla capacità realizzativa di squadra: il brasiliano ha segnato 8 dei 15 gol messi a segno in questa stagione dalla squadra sarda, conquistando il primo gradino del nostro podio con la percentuale realizzativa del 53,3%. Medaglia d’argento per Ciro Immobile, che con i suoi 36 gol su 79 siglati dalla Lazio nel 2019/2020 ottiene una percentuale di realizzazione del 45,6%, risultato di poco superiore rispetto a quello del terzo della nostra classifica, Gonzalo Higuain. L’argentino nella stagione 2015/2016 ha segnato 36 degli 80 gol del Napoli, registrando così la terza migliore percentuale realizzativa: il 45,0%. Nella lista compaiono tanti altri nomi di protagonisti del nostro campionato, che hanno calpestato i campi della Serie A e che hanno lasciato il segno con le loro prodezze e i loro numeri: da Antonio Di Natale a Luca Toni, da Mauro Icardi a Dusan Vlahovic. Come si può notare nella seguente tabella, c’è anche spazio per giocatori che hanno avuto un exploit stagionale, come Paulinho del Livorno nella stagione 2013/1014 e Diego Falcinelli, che nel 2016/2017 vestiva la maglia del Crotone.

Stagione Squadra Reti Totali Miglior realizzatore Gol personali % contributiva giocatore 2011/2012 Udinese 52 Antonio Di Natale 23 44,2% 2012/2013 Napoli 73 Edinson Cavani 29 39,7% 2013/2014 Livorno 39 Paulinho 15 38,5% 2014/2015 Hellas Verona 49 Luca Toni 22 44,9% 2015/2016 Napoli 80 Gonzalo Higuain 36 45,0% 2016/2017 Crotone 34 Diego Falcinelli 13 38,2% 2017/2018 Inter 66 Mauro Icardi 29 43,9% 2018/2019 Cagliari 36 Leonardo Pavoletti 16 44,4% 2019/2020 Lazio 79 Ciro Immobile 36 45,6% 2020/2021 Fiorentina 47 Dusan Vlahovic 21 44,7% 2021/2022 Cagliari 15 Joao Pedro 8 53,3%

La top 5 dei calciatori che apportano maggior contributo nei propri club d’appartenenza

Abbiamo stilato una sotto-classifica dei 5 giocatori con miglior percentuale realizzativa in base al peso dei propri gol sulle reti totali della squadra di appartenenza. Anche se sarà difficile mantenere questo score da qui a fine campionato il podio assegna l’oro a Joao Pedro con il 53,3%, l’argento a Ciro Immobile con il 45,6% e il bronzo a Gonzalo Higuain, che ha registrato la percentuale di 45,0%. Bisogna tenere in considerazione che, essendo la stagione di Joao Pedro ancora in corso, i dati e i risultati sono soggetti a variazione.

Stagione Miglior realizzatore Squadra Reti Totali Squadra Gol Personali % contributiva giocatore 2021/2022 Joao Pedro Cagliari 15 8 53,3% 2019/2020 Ciro Immobile Lazio 79 36 45,6% 2015/2016 Gonzalo Higuain Napoli 80 36 45,0% 2014/2015 Luca Toni Hellas Verona 49 22 44,9% 2020/2021 Dusan Vlahovic Fiorentina 47 21 44,7%