UFFICIALE, Chiesa lesione del legamento crociato: necessita operazione

Juventus – brutte notizie per il centrocampista e attaccante Federico Chiesa. E’ il club juventino a pubblicare la prima nota ufficiale sulle concrete condizioni del giocatore: obbligatoria una operazione con lesione del legamento crociato. Un vero colpo per Max Allegri e per gli impegni futuri. Questo non ci voleva, questa mattinata il giocatore si è diretto al J Medical direttamente in stampelle per le visite varie. Si necessita di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro.

Chiesa, lesione del legamento crociato: la stagione?

Federico Chiesa dopo aver riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Un punto di domanda aleggia tra i fan di Federico, come proseguirà la stagione? L’infortunio porterà, quasi certamente causa la gravità, a una fine anticipata della stagione. Federico Chiesa non sarà disponibile per Allegri, in particolare per gli spareggi di qualificazione ai Mondiali dell’Italia di Mancini, programmati a Marzo. Questa, una notizia poco piacevole.

Il comunicato ufficiale

L’attaccante uscito al 32′ del primo tempo nel corso del match contro la Roma, si è procurato una lesione al legamento crociato. Il comunicato ufficiale della società bianconera: “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni“.

Numerose mancanze in squadra

Si aggiungono altri nomi alla mancanza di Federico in questa stagione bianconera. Alla sua assenza si aggiungono Danilo Luiz che mancherà ancora per un pò, squalifiche di De Ligt e Cuadrado. Una speranza importante per la squadra si concretizza sul ritorno di Bonucci, affiancato da Chiellini per la corsa alla coppa d’oro.