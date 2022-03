Amichevole, dove vedere Inghilterra-Costa d’Avorio: streaming e diretta tv in chiaro?

Martedì 29 marzo, alle ore 20.45, a “Wembley”, l’Inghilterra del C.T Gareth Southgate ospiterà la Costa d’Avorio del C.T Patrice Beaumelle, il match è valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Inghilterra-Costa d’Avorio in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

L’Inghilterra è reduce dall’amichevole contro la Svizzera di sabato scorso a “Wembley”, match vinto dalla nazionale inglese per 2-1. La Costa d’Avorio non si è qualificata per i prossimi Mondiali ed è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Francia in amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-COSTA D’AVORIO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker-Pieters, Coady, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Saka, Foden, Sterling; Kane. C.T: Southgate.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Ba Sangaré; Aurier, Bailly, Boly, Konan; Kessié, Seri, I. Sangaré; Zaha, Haller, Pépé. C.T: Beaumelle.

Dove vedere Inghilterra-Costa d’Avorio, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Inghilterra-Costa d’Avorio, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.