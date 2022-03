Amichevole, dove vedere Irlanda-Belgio: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 26 marzo, alle ore 18, all’ “Aviva Stadium” di Dublino, l’Irlanda del C.T Stephen Kenny ospiterà il Belgio del C.T Roberto Martinez, il match è valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Irlanda-Belgio in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

L’Irlanda non si è qualificata per i Mondiali e questo test amichevole sarà utile al C.T Kenny per capire su quali elementi puntare in vista dei prossimi impegni ufficiali della nazionale irlandese. Il Belgio, invece, è già qualificato per il Qatar e testa uomini e schemi in vista delle prossime gare. Martedì 29 marzo ultimo test relativo a questa sosta per le nazionali per entrambe: l’Irlanda affronterà la Lituania, mentre il Belgio ospiterà il Burkina Faso.

Dove vedere Irlanda-Belgio, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Irlanda-Belgio, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.