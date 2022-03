Amichevole, dove vedere Olanda-Danimarca: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 26 marzo, alle ore 20.45, alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam, l’Olanda del C.T Louis Van Gaal ospiterà la Danimarca del C.T Kasper Hjulmand, il match è valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Olanda-Danimarca in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Entrambe le nazionali si sono qualificate ai prossimi ai Mondiali con gli “orange” primi nel Gruppo G e la nazionale scandinava prima nel Gruppo F. Questo match amichevole servirà ad entrambe per mettere a punto schemi considerando che le due nazionali non scendono in campo dalla sosta di novembre. Martedì 29 marzo ulteriore test per entrambe: l’Olanda affronterà la Germania; la Danimarca ospiterà la Serbia.

Dove vedere Olanda-Danimarca, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Olanda-Danimarca, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.