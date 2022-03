Dove vedere Gelbison-Trapani streaming e diretta Tv Serie D

Mercoledì 2 marzo, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per il recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Gelbison-Trapani. Le due compagini si sfideranno allo stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania.

Gelbison-Trapani: la presentazione del match

La Gelbison si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate di campionato. I campani, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il San Luca ed hanno pareggiato con lo stesso risultato, sempre al Morra, contro il Lamezia Terme. Il Trapani, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi nelle ultime due uscite stagionali. I granata hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Rende ed hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro il Santa Maria Cilento. La Gelbison guida la classifica di Serie D girone I con 51 punti, il Trapani è quattordicesimo a quota 25 punti.

Gelbison-Trapani streaming e diretta Tv

La partita Gelbison-Trapani, in programma mercoledì 2 marzo alle ore 14:30, gara valida per il recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie D girone I, sarà visibile in videostreaming sulla pagina Facebook ufficiale della Gelbison. Invece, i tagliandi per assistere alla gara si potranno acquistare online fino al fischio d’inizio presso la sede societaria Stadio Morra (via Campo Sportivo).