FA Cup, dove vedere Middlesbrough-Chelsea: streaming LIVE e diretta TV8?

Sabato 19 marzo, alle ore 18.15, al “Riverside Stadium”, si disputerà il match Middlesbrough-Chelsea, match valido per i quarti di finale della FA Cup. Prima di scoprire dove vedere Middlesbrough-Chelsea in diretta tv e streaming, analizziamo il cammino delle due squadre nella competizione.

Il Middlesbrough fin qui ha eliminato il Mansfield (2-3) ai 32.esimi di finale, il Manchester United (1-2) ai 16.esimi di finale e il Tottenham (1-0) agli ottavi di finale. Il Chelsea, invece, ha eliminato il Chesterfield (5-1) ai 32.esimi, il Plymouth (2-1) ai 16.esimi e il Luton (2-3) agli ottavi. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà prima ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

Dove vedere Middlesbrough-Chelsea, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Middlesbrough-Chelsea, valevole per i quarti di finale della FA Cup, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

