Senegal-Egitto, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali

Martedì 29 marzo, alle ore 19 (ora italiana), allo “Stade Me Abdoulaye Wade” di Diamniadio, si disputerà il match Senegal-Egitto, valido per il ritorno della terza ed ultima fase delle qualificazioni Mondiali della zona africana. Prima di scoprire dove vedere Senegal-Egitto in diretta tv e streaming, ecco un focus sul match.

Senegal-Egitto è stata anche la finale dell’ultima edizione della Coppa d’Africa, vinta dai “Leoni della Taranga” dopo i calci di rigore. In questo match di ritorno si ripartirà dallo 0-1 della gara d’andata, vinta dai “Faraoni”. In caso di 1-0 in favore del Senegal al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà eventualmente ai supplementari e in caso di medesimo risultato si procederà con i calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL-EGITTO

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyaté, N. Mendy, Gueye; I. Sarr, Diedhiou, Mané. C.T: Cissé.

EGITTO (4-3-3): El Shenawy; Gaber, Abdelmonem, El Wensh, El Fotouh; Fathi, Elneny, El Soleya; Salah, Mohamed, Trezeguet. C.T: Queiroz.

Dove vedere Senegal-Egitto, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Senegal-Egitto, per il ritorno della terza ed ultima fase della fase africana per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, non sarà visibile in chiaro ma sarà possibile guardare il match in streaming su Mola TV, piattaforma in streaming che detiene i diritti delle qualificazioni sudamericane.