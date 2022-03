Serie C, dove vedere Catania-Campobasso: streaming gratis Antenna Sud e diretta Tv Rai Sport?

Mercoledì 16 marzo, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Catania-Campobasso. Le due compagini si sfideranno allo stadio Angelo Massimino di Catania. Gli etnei sono dodicesimi in classifica, a quota 39 punti. Il Campobasso, invece, è in quindicesima posizione a quota 36 punti.

Catania-Campobasso: la presentazione del match

Il Catania si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I siciliani, infatti, hanno vinto in casa per 3-1 contro il Monterosi ed hanno vinto anche in trasferta per 1-2 contro la Vibonese. Il Campobasso, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I molisani, infatti, hanno perso 1-2 in casa contro il Monterosi ed hanno vinto, sempre in casa, per 2-0 contro il Messina.

Catania-Campobasso streaming e diretta Tv

La partita Catania-Campobasso, in programma mercoledì 16 marzo alle ore 21:00, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere quale promozione acquistare.

Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Sport 252 per gli abbonati al pacchetto Calcio. Gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com.