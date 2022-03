Serie C, dove vedere Fermana-Cesena: streaming e diretta tv Rai Sport?

Domenica 27 marzo, alle ore 14.30, allo stadio comunale “Bruno Recchioni” di Fermo, la Fermana del nuovo tecnico Gabriele Baldassarri ospiterà il Cesena di William Viali, il match è valido per la 34.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Fermana-Cesena in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

La Fermana occupa la 16.a posizione con 33 punti (7 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte) ed è reduce da 2 sconfitte consecutive contro Teramo (0-1) e Pistoiese (2-1) che hanno portato all’esonero del tecnico Giancarlo Riolfo. Il Cesena, invece, è terzo con 59 punti (16 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno per 2-2 contro la Reggiana.

Fermana-Cesena sarà diretta da Andrea Calzavara di Varese, coaudiuvato da Gilberto Laghezza di Mestre e Mario Chichi di Palermo.

Dove vedere Fermana-Cesena, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Fermana-Cesena, valido per la 34.a giornata del girone B del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 251 (satellite).