Avellino-Turris, streaming LIVE e diretta Tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Lunedì 4 aprile, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Avellino-Turris. Le due compagini si sfideranno allo stadio Partenio di Avellino. I biancoverdi a quota 59 punti occupano la quinta posizione in classifica. La squadra di mister Caneo, invece, occupa la decima posizione a quota quarantacinque punti.

Avellino-Turris: la presentazione del match

L’Avellino si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I biancoverdi, infatti, hanno perso in casa contro il Catania per 1-0 ed hanno vinto in trasferta per 0-1 contro l’AZ Picerno. La Turris, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I campani, infatti, hanno perso in casa per 0-2 contro il Monterosi ed hanno perso anche in trasferta per 2-0 contro il Catanzaro.

Avellino-Turris streaming e diretta Tv

Il derby Avellino-Turris, in programma lunedì 4 aprile, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C girone C sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports.

Inoltre, la gara sarà trasmessa in diretta Tv e in chiaro su Rai Sport e in streaming attraverso l’app RaiPlay. I tifosi delle due compagini potranno seguire il derby anche sulla piattaforma ONEFOOTBALL.