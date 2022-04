Dove vedere Manchester City-Liverpool streaming LIVE e diretta Tv: Sky o DAZN?

Domenica 10 aprile, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Premier League, ,massima competizione inglese, tra Manchester City-Liverpool. Le due compagini si sfideranno al City of Manchester Stadium. I Citizens con 73 punti occupano la prima posizione in classifica. I Reds, invece, sono secondi in classifica a quota 72 punti.

Manchester City-Liverpool: la presentazione del match

Il Manchester City si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. Gli Sky Blues, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Crystal Palace ed hanno vinto in trasferta per 0-2 contro il Burnley. Il Liverpool, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I Reds, infatti, hanno vinto per 0-2 in trasferta contro l’Arsenal ed hanno vinto anche in casa per 2-0 contro il Watford.

Manchester City-Liverpool streaming e diretta Tv

La partita Manchester City-Liverpool, in programma domenica 10 aprile alle ore 17:30, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Premier League sarà visibile in diretta TV su SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K, mentre in streaming sull’app Sky Go. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.La partita, quindi, non sarà visibile sui canali DAZN.