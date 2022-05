Calciomercato Inter: ecco chi è l’attaccante che fa gola, gioca in Serie A

L’Inter, completamente immersa nella lotta scudetto, ma già con 2 titoli stagionali in bacheca, non smette di guardare al futuro in chiave calciomercato. Si guarda in avanti, reparto attaccanti. E che attaccante! Proviene dalla Serie A il centravanti nel mirino dei nerazzurri, precisamente dall’Atalanta e si tratta di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, già cercato lo scorso anno come sostituto di Lukaku, potrebbe arrivare all’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Dal canto suo l’Atalanta non vorrebbe privarsi del suo bomber, ma la pressione dell’Inter si sta facendo sempre più incalzante, anche perchè sia Dzeko che Lautaro non hanno ancora definito in maniera certa il loro prossimo futuro, come d’altronde la stessa Inter non lo ha fatto nella corsa scudetto contro il Milan.

Ecco tutti i dettagli dell’affare Zapata

Duvan Zapata, attaccante colombiano di 31 anni, è quello che una volta si chiamava “bomber di razza”. Centravanti puro, potente e abile nel gioco aereo, ma anche dotato di una buona tecnica. All’Atalanta dal 2018 ha totalizzato 122 presenze con 66 reti, sintomo di una ottima dote anche in fase realizzativa. In Italia ha giocato precedentemente anche con Napoli e Udinese. La trattativa non sarà di facile definizione poichè il colombiano si trova molto bene a Begamo, ma l’Inter proverà in tutti i modi a portarlo dalla sua parte per poter formare una coppia d’attacco esplosiva insieme a Lautaro Martinez.