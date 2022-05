Playoff Serie C, dove vedere Cesena-Monopoli streaming gratis LIVE e diretta TV Rai Sport?

Giovedì 12 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per il ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C tra Cesena-Monopoli. Le due compagini si sfideranno allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. I romagnoli hanno concluso il campionato al terzo posto in classifica nel girone B. I pugliesi, invece, hanno chiuso al quinto posto in classifica nel girone C.

Cesena-Monopoli: la presentazione del match

Il Cesena si avvicina al match reduce dalla vittoria in casa del Monopoli per 1-2 nella partita d’andata dei playoff di Serie C. Nelle ultime due giornate di campionato i bianconeri hanno vinto in casa per 6-0 contro la Carrarese ed hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Siena. Il Monopoli, invece, si avvicina alla gara reduce dal pareggio contro il Picerno e dalla vittoria contro la Virtus Francavilla nella prima fase dei playoff di Serie C. Vista la sconfitta nella gara d’andata, contro il Cesena servirà l’impresa per il passaggio al turno successivo.

Cesena-Monopoli streaming LIVE e diretta TV

La partita Cesena-Monopoli in programma giovedì 12 maggio alle ore 20:45, gara valida per i playoff di Serie C, sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Inoltre, la partita non sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Sport e in streaming sull’app RaiPlay. Infine, il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma OneFootball. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione.