Playoff Serie C, dove vedere Reggiana-FeralpiSalò streaming LIVE e diretta Tv

Venerdì 20 maggio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie C tra Reggiana-FeralpiSalò. Le due compagini si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli emiliani hanno concluso la stagione regolamentare al secondo posto nel girone B, a quota 86 punti. La FeralpiSalò, invece, ha terminato la stagione nel girone A al terzo posto a quota 69 punti.

Reggiana-FeralpiSalò: la presentazione del match

La Reggiana si avvicina al match reduce dalla sconfitta nella gara d’andata dei playoff di Serie C contro la FeralpiSalò per 1-0. In campionato, invece, gli emiliani hanno vinto contro Virtus Entella e Teramo nelle ultime due uscite stagionali. La FeralpiSalò, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria nella sfida d’andata contro la Reggiana in casa e reduce da un pareggio, per 3-3, e una vittoria, per 2-1, nello scorso turno dei playoff contro il Pescara.

Reggiana-FeralpiSalò streaming LIVE e diretta Tv

La partita Reggiana-FeralpiSalò, in programma venerdì 20 maggio alle ore 20:30, partita valida per la gara di ritorno dei playoff di Serie C, sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports.

Inoltre, la partita sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 252) e sulla piattaforma ONEFOOTBALL.