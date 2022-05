Premier League, dove vedere Liverpool-Tottenham streaming e diretta Tv: Sky o DAZN?

Sabato 7 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Premier League, massimo campionato inglese, tra Liverpool-Tottenham. Le due compagini si sfideranno al celebre stadio Anfield di Liverpool. I Reds sono secondi in classifica, a quota 82 punti. I londinesi, invece, sono quinti in classifica, a quota 61 punti.

Liverpool-Tottenham: la presentazione del match

Il Liverpool si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra allenata da Klopp, infatti, ha vinto in casa per 2-0 contro l’Everton ed ha vinto in trasferta per 0-1 contro il Newcastle. Il Tottenham, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Il club allenato da Antonio Conte ha pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Brentford ed ha vinto per 3-1 in casa contro il Leicester.

Liverpool-Tottenham streaming e diretta Tv

La partita Liverpool-Tottenham, in programma sabato 7 maggio alle ore 20:45, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Premier League, sarà visibile su SKY SPORT FOOTBALL. Inoltre, i programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. La partita non sarà visibile su DAZN.