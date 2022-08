Gli instancabili della Serie A degli ultimi 10 anni, la top 5 per ogni ruolo: Insigne, Candreva e Danilo al primo posto

Nel calcio i giocatori vanno e vengono, ma alcuni rimangono più di altri, macinando anche molti più minuti. Proprio agli “stakanovisti” della Serie A SuperNews ha dedicato il suo studio mensile. Sulla base dei dati riportati dal sito Transfermarkt, abbiamo stilato per ogni ruolo la top 5 dei calciatori che negli ultimi 10 anni hanno giocato di più nel nostro campionato, senza contare i portieri per ovvie ragioni. Dalla nostra analisi è emerso che Lorenzo Insigne, Antonio Candreva e Danilo sono i primi di ogni relativa classifica: l’ex attaccante del Napoli con 24013 minuti giocati , il centrocampista della Sampdoria con 23909 , mentre l’ex difensore del Bologna con 27168, il numero più alto in assoluto. Ecco la top 3 dei calciatori più presenti.

Giocatore Minuti totali Presenze totali Danilo 27168 307 Insigne 24013 336 Candreva 23909 313

Attaccanti: Insigne l’irrinunciabile, ecco il podio tutto campano

E’ Lorenzo Insigne, ora in forza al Toronto, ad aprire questa prima top 5: l’ex capitano del Napoli, con 24013 minuti giocati, è l’attaccante con più minuti di gioco delle ultime 10 stagioni di Serie A, di cui la sua più prolifica è stata quella del 2017-2018 con 3103 minuti trascorsi sul campo. Segue al secondo posto Ciro Immobile: il centravanti della Lazio, quattro volte capocannoniere del nostro campionato, ha totalizzato negli ultimi 10 anni 22965 minuti di gioco. Il bomber di Torre Annunziata è nel 2019-2020 che ha speso più tempo nel rettangolo verde: quell’anno i minuti di gioco sono stati 3177 per il biancoceleste. Il terzo posto della classifica spetta ad un veterano del calcio italiano, ovvero a Fabio Quagliarella, che dà il suo meglio nella stagione 2018-2019 giocando 3211 minuti. Nelle ultime 10 annate, l’attaccante della Sampdoria ha giocato 21970 minuti, 89 in più rispetto ad un altro volto noto della Serie A, Josè Maria Callejon, che invece si va a prendere il quarto posto della top 5 con 21881 minuti di gioco. Per l’ex Napoli, la stagione con il miglior minutaggio è stata la 2017-2018, in cui ha raggiunto quota 3247 minuti. Chiude il capitolo attaccanti Domenico Berardi, che ha macinato in totale 21807 minuti con la maglia del suo Sassuolo, di cui 2881 nel 2018-2019.

Giocatore Minuti totali Presenze totali Insigne 24013 336 Immobile 22965 287 Quagliarella 21970 313 Callejon 21881 305 Berardi 21807 271

Centrocampisti: Candreva in cima, argento per l’ex Roma Nainggolan

Per quanto riguarda invece i “midfielder”, a prendersi la gloria del primato è Antonio Candreva, che svetta nella top 5 con 23909 minuti giocati, con la sua miglior stagione rintracciabile nello scorso campionato, in cui l’ex Inter ha totalizzato 3132 minuti di gioco. La medaglia d’argento è per un giocatore che per anni ha militato in Serie A, ma che attualmente si trova in Belgio, la sua terra. Stiamo parlando di Radja Nainggolan: l’ex Roma, Cagliari e Inter è il secondo della top 5 a quota 22998 minuti giocati, di cui 2975 nella sua migliore annata, quella del 2012-2013. Un’altra vecchia conoscenza della Serie appare in classifica, precisamente al terzo posto, ed è Jasmin Kurtic. L’ex centrocampista di Palermo, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta, attualmente in forza al PAOK, nell’ultimo decennio del nostro campionato ha raccolto complessivamente 21631 minuti di gioco. Lo sloveno ha macinato il maggior numero di minuti nel 2019-2020: 3078. Solo 3 minuti separano Kurtic dal quarto della classifica, ovvero Marco Parolo. L’ex giocatore, oggi commentatore ai microfoni di DAZN, in Serie A ha giocato per 21628 minuti, risultando il quarto centrocampista stakanovista degli ultimi dieci anni. Il giocatore lombardo ha speso più tempo in campo nella stagione 2013-2014, tagliando il traguardo dei 3193 minuti giocati. Quinta e ultima miglior posizione per Giacomo Bonaventura con 20631 minuti giocati, di cui 2843 nell’annata 2015-2016.

Giocatore Minuti totali Presenze totali Candreva 23909 313 Nainggolan 22998 284 Kurtic 21631 284 Parolo 21628 265 Bonaventura 20631 278

Difensori: Danilo il calciatore che ha giocato di più in assoluto nelle ultime dieci stagioni

L’ex Bologna Danilo, forse un nome meno atteso rispetto ad altri, non solo primeggia nella top 5 dei difensori con ben 27168 minuti di gioco, ma risulta anche il calciatore che in assoluto ha giocato di più negli ultimi 10 anni di Serie A. Per il brasiliano è il 2014-2015 la stagione in cui totalizza più minuti in campo: 3330. Segue Leonardo Bonucci, con i suoi 26757 minuti di gioco d’argento e la miglior stagione nel 2015-2016 con 3157 minuti, mentre sul terzo gradino del podio ci sale Francesco Acerbi: l’attuale difensore della Lazio ha giocato per 24787 minuti nell’ultimo decennio, ed è sempre lui il protagonista anche di un altro record, quello che lo elegge il giocatore che nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 non ha perso neanche un minuto, totalizzando per ogni annata 3420 minuti giocati e 38 presenze. De Silvestri e Koulibaly chiudono la top 5 dei difensori stakanovisti: i due senatori di Bologna e Napoli hanno totalizzato rispettivamente 21207 e 20714 minuti nell’ultimo decennio della massima serie. La stagione più prolifica per il rossoblù è stata quella 2013-2014, con 3085 minuti giocati, mentre per l’ex partenopeo la 2018-2019 con 3135 minuti spesi in campo.

Giocatore Minuti totali Presenze totali Danilo 27168 307 Bonucci 26757 310 Acerbi 24787 279 De Silvestri 21207 264 Koulibaly 20714 236