DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ARSENAL – PREMIER LEAGUE –

Big match nella sesta giornata di Premier League: Manchester United-Arsenal. Le due formazioni si sfideranno all’Old Trafford domenica 4 settembre 2022 alle ore 17.30. Partita affidata all’arbitro P. Tierney.

Il Manchester United arriva dalla vittoria contro il Leicester (1-0). I Red Devils sono quinti in classifica con 9 punti ottenuti da tre successi; le altre sfide si sono concluse con dei ko. Un inizio difficile per la formazione di Ten Hag che però sembra essere alle spalle. La sfida contro l’Arsenal sarà incisiva per capire le reali condizioni della squadra nelle gare importanti. Contro i Gunners diversi assenti: Martial, Williams, Pellistri.

L’Arsenal è partito come un razzo quest’anno, vincendo cinque partite su cinque. La formazione di Mikel Arteta non ne ha sbagliata una, anche se la sfida contro i Red Devils sarà la prova del nove per capire il vero potenziale della squadra. Aston Villa, Fulham, Bournemouth, Crystal Palace e Leicester sono le prime 5 vittime dell’Arsenal, lo United è avvisato.

Gli ultimi 70 precedenti tra Manchester United-Arsenal ha visto trionfare 31 volte lo United, mentre i Gunners 20 volte hanno vinto; i pareggi sono stati 19. Nelle ultime 35 gare giocate in casa dei Red Devils, le vittorie dei padroni di casa sono state 21, i pareggi 8 mentre le vittorie dell’Arsenal 6. Risultati della scorsa stagione: 3-2 (Manchester United in casa) e 3-1 (Arsenal in casa).

Dove vedere Manchester United-Arsenal

Il big match all‘Old Trafford di domenica 4 settembre 2022 alle ore 17.30 verrà trasmesso in esclusiva ed in diretta sui canali di Sky, precisamente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213).

Inoltre si potrà seguire il match tramite SkyGo attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; McTominay, Eriksen, Fernandes; Sancho, Rashford, Elanga. All. Ten Hag

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Odegaard, Lokonga, Xhaka; Saka, Jesus, Martinelli. All. Arteta