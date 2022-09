DOVE VEDERE EVERTON-LIVERPOOL – PREMIER LEAGUE –

La sesta giornata di Premier League si apre con il derby del Merseyside: Everton-Liverpool. La sfida al Goodison Park di Liverpool, si giocherà sabato 3 settembre 2022 alle ore 13.30, arbitro di gara A. Taylor.

L’Everton, diciassettesimo in classifica con appena tre punti rimediati da altrettanti pareggi, non ha ancora messo a segno una vittoria nelle prime cinque sfide di campionato. Contro i Reds sarà derby, e i Toffees potrebbero anche approfittare del periodo non semplice degli avversari. Frank Lampard non è fortunato in questo periodo, ha una lunga lista di infortunati: Townsend, Mina, Gueye, Calvert-Lewin, Doucoure, Godfrey e Holgate.

Il Liverpool, dopo un avvio incerto, con due pareggi ed una sconfitta, ha dimostrato che neanche quest’anno scherza, rifilando un 9-0 secco al Bornemouth. L’ultima partita di campionato ha visto i Reds imporsi per 2-1 contro il Newcastle. Così come Lampard, anche Klopp dovrà fare i conti con qualche assente: Keita, Konate, Ramsey, Diogo Jota e Oxlade C.

Dove vedere Everton-Liverpool

Il derby del Merseyside di sabato 3 settembre 2022 alle ore 13.30 verrà trasmesso in esclusiva sui canali di Sky; specificamente su Sky Sport Football.

Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.