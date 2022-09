Serie C, dove vedere Gelbison-Juve Stabia streaming LIVE Eleven Sport o diretta TV Rai?

Domenica 4 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie C girone C tra Gelbison-Juve Stabia. Le due compagini si sfideranno allo stadio Marcello Torre di Pagani, a causa dei lavori in corso allo stadio Morra di Vallo della Lucania.

Serie C, Gelbison-Juve Stabia: come arrivano le due squadre

Dopo la promozione ottenuta nella passata stagione di Serie D, la Gelbison si avvicina alla sfida reduce da una doppia sconfitta nella Poule Scudetto di Serie D, negli ultimi due match ufficiali disputati. I cilentani, infatti, hanno perso contro il Cerignola in trasferta per 1-0 ed hanno perso per 1-0 anche in casa contro il Giugliano. La Juve Stabia, invece, si avvicina alla gara dopo la mancata partecipazione ai playoff della scorsa stagione, a causa della penalizzazione di 2 punti comminata dal Tribunale Federale. Le Vespe, affidate a mister Colucci, sono in cerca di riscatto.

Gelbison-Juve Stabia streaming LIVE e diretta TV

La partita Gelbison-Juve Stabia, in programma domenica 4 settembre alle ore 20:45, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Il match non sarà trasmesso in chiaro sui canali RAI.