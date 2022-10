Coppa Italia Serie C: dove vedere Fiorenzuola-Lucchese streaming live, diretta TV Rai Sport?

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C tra Fiorenzuola-Lucchese. Le due compagini, militanti nel girone B di Serie C, si sfideranno allo stadio comunale – velodromo Attilio Pavesi, un impianto polisportivo del comune italiano di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. È adibito principalmente alla pratica del calcio e del ciclismo su pista.

La gara era stata interrotta la scorsa settimana dopo il brutto infortunio al giovane Anelli che aveva richiesto l’intervento dell’elisoccorso, si ripartirà dal 20′ del primo tempo.

Coppa Italia Serie C, Fiorenzuola-Lucchese: come arrivano le due squadre

Il Fiorenzuola si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. Gli emiliani, infatti, hanno vinto per 5-0 in casa contro la Reggiana ed hanno vinto anche in trasferta per 1-2 contro l’Olbia. La Lucchese, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I toscani, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-2 contro il San Donato ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro la Torres.

Fiorenzuola-Lucchese streaming e diretta TV

La partita Fiorenzuola-Lucchese, in programma mercoledì 12 ottobre alle ore 15:00, gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, sarà visibile su ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione.