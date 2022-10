Non è impossibile, c’è ancora qualche speranza per la Juventus, si qualifica agli ottavi di Champions se tutto dovesse procedere secondo questa possibilità.

Non sarà semplice, ma la Champions League 2022/23 non è ancora svanita nel nulla per la Vecchia Signora, vediamo perché.

Juventus, si qualifica agli ottavi di Champions se…

Le partite disputate sono quattro e la Juve ha perso 3 volte; una sola vittoria all’attivo e 3 punti in classifica. Troppo pochi per sognare e, dopo il KO contro il Maccabi Haifa di ieri (11 ottobre), la situazione si è ulteriormente aggravata. Ma non c’è da disperare, non è finita. La squadra di Allegri ha una sola possibilità per qualificarsi e non sono ammessi passi falsi: deve vincere tutte e due le prossime partite contro Benfica (25 ottobre) e Paris Saint-Germain (2 novembre) per totalizzare 6 punti e arrivare a 9 in classifica.

Ovviamente tutto questo potrebbe non bastare. Dipende sempre da cosa faranno i parigini, i portoghesi e il Maccabi nelle altre gare. Attualmente la Juventus ed Allegri non sono più padroni del proprio destino.

Sembra un’impresa anche alquanto improbabile considerando che i bianconeri non vincono lontano dallo Stadium addirittura da 6 mesi e che sono usciti con le ossa rotte da tutti gli scontri diretti in stagione. Ma anche 6 punti potrebbero non bastare perché i bianconeri avrebbero bisogno di un favore del Maccabi Haifa.