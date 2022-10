MACCABI HAIFA-JUVENTUS – FORMAZIONI UFFICIALI –

Per la quarta gara della fase a giorni di Champions League per il Gruppo H, si gioca Maccabi Haifa-Juventus oggi, 11 ottobre 2022 alle ore 18.45. La sfida, affidata all’arbitro spagnolo Lahoz, si giocherà al Sammy Ofer Stadium.

Formazioni Ufficiali

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Atzili, Pierrot, David.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Paredes, Rabiot; Cuadrado, Di Maria, McKennie; Vlahovic .

Arbitro: Lahoz (Spagna); assistenti Cebrian Devis e del Palomar, quarto uomo Melero Lopez, Var Martinez Munuera, AVar de Burgos.

La Juventus, dopo la vittoria allo Stadium, dove ha battuto il Maccabi per 3-0, proverà a ripetersi anche ad Haifa. I bianconeri hanno bisogno di vittorie dopo due ko già subiti, devono fare punti per sognare ancora il passaggio. Allegri per la sfida di oggi ritrova Di Maria.

Il Maccabi Haifa a differenza della Juve è in condizioni ancora più tragiche: zero punti per i padroni di casa. Contro la Juventus proveranno a riscattarsi della gara di andata e di fare punti davanti al pubblico amico. Non sarà semplice con la formazione italiana fare punti. Tra i precedenti del Maccabi contro una italiana, solo una volta è stata raggiunta la vittoria, altre 4 gare sono finite con una sconfitta, una con un pareggio.

L’unico precedente tra bianconeri e i Verdi è quello della scorsa settimana, finito con una vittoria della Juventus (3-0).