Serie C, dove vedere Avellino-Potenza streaming LIVE e diretta TV: Rai Sport o Eleven Sports?

Sabato 1 ottobre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C girone C tra Avellino-Potenza. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Partenio – Adriano Lombardi, il più grande impianto stabile per manifestazioni sportive all’aperto di Avellino, costruito da Costantino Rozzi ed inaugurato nel 1971 ospitò da allora gli incontri interni dell’Avellino, sostituendosi così al vecchio impianto di “Piazza d’armi”.

Serie C, Avellino-Potenza: come arrivano le due squadre

L’Avellino si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I Lupi, infatti, hanno vinto contro il Messina in casa per 2-1 ed hanno perso in trasferta contro l’Avellino per 1-0. Il Potenza, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Foggia ed hanno pareggiato per 1-1 sempre in casa contro il Crotone.

Avellino-Potenza streaming LIVE e diretta TV

La partita Avellino-Potenza, in programma sabato 1 ottobre alle ore 17:30, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C girone C tra Avellino-Potenza sarà visibile su ELEVEN SPORTS. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. Non è prevista, dunque, una diretta in chiaro Rai Sport.