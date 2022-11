Serie C, dove vedere Juve Stabia-Virtus Francavilla streaming e diretta Tv Rai Sport?

Domenica 13 novembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia-Virtus Francavilla. Le due compagini si sfideranno allo stadio comunale Romeo Menti, il maggior impianto sportivo di Castellammare di Stabia. È uno dei tre stadi di calcio italiani dedicati a Romeo Menti, attaccante del Grande Torino scomparso nella Tragedia di Superga.

Serie C, Juve Stabia-Virtus Francavilla: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. Le Vespe, infatti, hanno perso per 1-2 in casa contro il Pescara ed hanno vinto in trasferta per 0-1 contro il Giugliano. La Virtus Francavilla, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. I biancoblu, infatti, hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro il Potenza ed hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Cerignola.

Juve Stabia-Virtus Francavilla streaming live e diretta TV

La partita Juve Stabia-Virtus Francavilla, in programma domenica 13 novembre alle ore 17:30, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile esclusivamente su ELEVEN SPORTS. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sitoEleven Sports. Non è prevista, dunque, la diretta televisiva sui canali RAI.