Domani pomeriggio, alle ore 15 (ora italiana), all’ “Al Maktoum Stadium” di Dubai, si disputerà il match Arsenal-Milan, valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Arsenal-Milan in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Match di alto livello quello che andrà in scena negli Emirati Arabi Uniti tra i “gunners” e i rossoneri con la formazione di Arteta che in Premier League è prima con 5 punti di vantaggio sul Manchester City, secondo. Il Milan di Stefano Pioli, invece, dopo l’amichevole vinta contro il Lumezzane (2-3) e che si è giocata a Milanello, riparte dagli Emirati Arabi per prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato, prevista per mercoledì 4 gennaio quando i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-MILAN



ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah. All. Arteta.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Bakoune; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli.

Dove vedere Arsenal-Milan, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Arsenal-Milan, valevole come gara amichevole, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.