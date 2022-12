Serie C, probabili formazioni Foggia-Catanzaro: Gallo studia le mosse per il bis

Dopo il mercoledi di Coppa Italia torna la Serie C con il match attesissimo del Pino Zaccheria, ecco le probabili formazioni di Foggia-Catanzaro, ancora di fronte dopo appena cinque giorni. Un match che sarà certamente diverso rispetto alla gara di Coppa Italia in cui il Foggia ha battuto il Catanzaro per 2-0. I gol dell’incontro sono stati segnati entrambi sul finale di gara da Ogunseye e D’Ursi, ma in campionato sarà tutta un’altra storia. Il Catanzaro vuol continuare la marcia inarrestabile che fino ad oggi l’ha portato ad essere primo in classifica e lanciatissimo verso la promozione in Serie B. Il Foggia dal canto suo sa che con grande attenzione e arguzia tattica ha la possibilità di mettere in difficoltà qualsiasi avversario e su questo farà leva per provare a vincere anche questa sfida.

Dopo l’incontro di ieri sembra molto lontano il precedente dello scorso anno quando il Catanzaro s’impose in notturna allo Zaccheria per 6-2 scatenando l’ira dei tifosi rossoneri.

Foggia-Catanzaro, le probabili formazioni dell’attesissimo match di Serie C Girone C

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Nicolao, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Vuthaj.

A disposizione: Illuzzi, Nobile, Garattoni, Chierico, Ogunseye, Papazov, Rotoli, Leo, Markic, Peschetola, Iacoponi, Battimelli, Capogna, Tonin.

Allenatore: Gallo

CATANZARO (3-4-1-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Pontisso, Ghion, Vandeputte; Bombagi; Biasci, Iemmello.

A disposizione: Rizzuto, Sala, Tentardini, Welbeck, Rolando, Verna, Fazio, Curcio, Gatti, Mulè, Katseris, Cinelli, Cianci.

Allenatore: Vivarini