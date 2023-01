Atletico Madrid-Barcellona, diretta TV e streaming live. Dove vedere Liga Spagnola

La Liga Spagnola va in campo per la giornata di Campionato numero 16, ecco dove vedere Atletico Madrid-Barcellona big match di questo fine settimana. Una gara che come al solito riserverà spettacolo e reti per la gioia dei tifosi del Wanda Metropolitano di Madrid.

Il Barcellona è in testa al campionato appaiato al Real Madrid e cercherà di tenerne il passo.

I ragazzi di Simeone invece stanno avendo un andamento altalenante che li relega al 4° posto in classifica, alle spalle della coppia di testa ma anche del sorprendente Real Sociedad. Sembra molto difficile che i colchoneros possano rientrare nella lotta per il titolo ed è molto più logico che continuino ad inseguire un posto nella prossima Champions League.

Atletico Madrid-Barcellona, le probabili formazioni del match

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reguilon; Llorente, De Paul, Kondogbia, Felix; Griezmann, Morata.

Allenatore: Simeone.

Indisponibili: Hermoso (Squalificato)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Koundé, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Dembélé, Ansu Fati.

Allenatore: Xavi.

Indisponibili: Alba (Squalificato), Lewandowski (Squalificato)

Pesanti le assenze per Xavi del bomber Lewandowski e di Jordi Alba. Simeone praticamente al completo.

Atletico Madrid-Barcellona, dove vedere la sfida in streaming e diretta TV

Atletico Madrid-Barcellona si disputerà domenica 8 gennaio alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano di Madrid. Non è prevista la trasmissione televisiva in diretta su reti italiane, sarà possibile seguire il match in streaming live su DAZN.

Nell’ultimo incontro in Liga delle due squadre ci fu la vendetta di Suarez contro gli ex compagni, 2-0 il risultato finale con doppietta dell’uruguaiano.