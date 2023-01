Premier League, probabili formazioni Arsenal-Newcastle: Gunners per la fuga

La Premier League non si ferma e manda in scena il primo turno del 2023, queste le probabili formazioni di Arsenal-Newcastle big match in cui i londinesi cercano la fuga giusta. Si tratta di una sfida di altissima classifica in cui l’Arsenal capolista con 43 punti affronta i bianconeri di Howe momentaneamente terzi in classifica seppur a -10 dai londinesi. Il Manchester City però è distante soltanto 3 lunghezze e tutta l’Inghilterra tiferà per il Newcastle che tenterà di mantenere vivo un campionato che in caso di vittoria dei Gunners sembra già destinato ad un esito scontato. Si giocherà questa 19^ giornata di campionato martedi 3 Gennaio alle ore 20:45 all’Emirates di Londra, casa dell’Arsenal.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in Premier League fu 7 mesi fa a campi invertiti. Allora fu il Newcastle ad importi sui Gunners con un secco 2-0. Questa volta potrebbe essere una sfida molto diversa

Arsenal-Newcastle, le probabili formazioni della partitissima di Premier League

Le probabili formazioni di Arsenal-Newcastle ci dicono che i due tecnici Arteta e Howe dovranno rinunciare ad entrambi i bomber delle rispettive squadre. Se per i londinesi l’assenza di Gabriel Jesus sembra metabolizzata, molto più grave appare quella dello svedese Isak per i magpies.

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Tierney, Odegaard, Partey, Xhaka, Saka, Nketiah, Martinelli.

Allenatore: Arteta.

Indisponibili: Rowe, Jesus, Nelson, Tomiyasu

Newcastle (4-3-3): Pope, Burn, Botman, Schär, Trippier, Willock, Guimaraes, Longstaff, Joeliton, Wood, Almiron.

Allenatore: Howe.

Indisponibili: Isak, Wilson, Krafth, Shelvey, Dummett

Resta una sfida tra due squadre che si stanno esprimendo ben oltre a quelle che erano le aspettative della vigilia e che continuano a sognare qualcosa di straordinario.