Bristol City-Manchester City, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere FA Cup

Questa sera alle ore 21 all'”Ashton Gate Stadium” si disputerà il match Bristol City-Manchester City, valevole per gli ottavi di finale di FA Cup; nei due turni precedenti i “Citizens” hanno eliminato Chelsea (4-o) e Arsenal (1-0), mentre i padroni di casa (13° in Championship) hanno avuto la meglio su Swansea (1-2 al replay) e West Bromwich (3-0).

Sono otto i precedenti complessivi che vedo il City in vantaggio per 4-2 e due pareggi, anche se l’ultima sfida risale al lontano 19 aprile 1980, quando nella 40.a giornata della First Division, il Manchester si impose per 3-1. Chi avrà la meglio si qualificherà ai quarti di finale (sorteggio da effettuare) in programma sabato 18 marzo.

Bristol City-Manchester City, probabili formazioni

BRISTOL CITY (4-2-3-1): O’Leary; Tanner, Vyner, Atkison, Pring; Williams, James; Sykes, Scott, Mehmeti; Bell.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Walker, Laporte, Dias; Foden, Silva, Rodri, Grealish; Gundogan, De Bruyne; Haaland.

Dove vedere Bristol City-Manchester City in tv e streaming

Il match di FA Cup tra Bristol City-Manchester City, sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Mancini.