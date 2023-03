Real Madrid-Barcellona, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa del Re

Domani sera alle ore 21 allo stadio “Santiago Bernabeu” si disputerà il match Real Madrid-Barcellona, valevole per la semifinale d’andata della Coppa del Re; nei tre turni precedenti i blancos hanno eliminato Cacereno, Villarreal e Atletico Madrid, mentre i blaugrana hanno avuto la meglio su Intercity, Ceuta e Real Sociedad.

Sono 35 i precedenti nella Coppa Nazionale tra i due club, che vedono in vantaggio il Barca per 15-12 e otto pareggi (67-65 il parziale delle reti); la gara di ritorno sarà in programma al “Camp Nou” il prossimo 5 aprile e chi avrà la meglio nella finale del 6 maggio (campo neutro), sfiderà la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Osasuna-Athletic Bilbao.

Real Madrid-Barcellona, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Kessie, Busquets, De Jong; Raphinha, Ferran Torres, Gavi.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv e streaming

Il match Real Madrid-Barcellona sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Telelombardia, che ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti Tv delle due semifinali di Coppa del Re. L’emittente privata è visibile gratis e senza bisogno di abbonamento al canale numero 10 del digitale terrestre.

L’incontro si potrà seguire anche in streaming gratuito sul sito del canale, o anche in streaming sul canale YouTube della stessa Telelombardia.