Calcio, Gino Pozzo: 12 anni di reclusione per reati tributari. Ecco la richesta della Procura Spagnola

Il figlio di Gianpaolo Pozzo, proprietario dell'Udinese e del Watford, è sotto indagine da parte della Procura dell'Anticorruzione Spagnola per alcuni presunti reati tributari avvenuti tra il 2009 e il 2016, ai tempi della gestione societaria del Granada. Per Gino Pozzo sono stati chiesti 12 anni di reclusione. Ecco nei dettagli cosa è accaduto.

Chiesti 12 anni di reclusione per Gino Pozzo, figlio di Gianpaolo, proprietario di Udinese e Watford. La Procura dell'Anticorruzione Spagnola (Fiscalía Anticorrupción) ha effettuato una vasta indagine dalla quale emergono elementi relativi ad alcuni presunti reati di natura tributaria, avvenuti tra il 2009 e il 2016, periodo in cui la famiglia Pozzo deteneva anche quote di controllo del Granada, società poi rilevata da una holding cinese (Desports Group).

Gino Pozzo: chiesti 12 anni di reclusione

Secondo quanto emergerebbe da fonti della Procura dell'Anticorruzione Spagnola, Gino Pozzo ed Enrique Pina Campuzano, quest'ultimo presidente del Granada, costruirono quello che viene definito un “un piano criminale sul lungo periodo”, con l'obiettivo di commettere operazioni fraudolente nei confronti del fisco spagnolo. Si trattava di un meccanismo, piuttosto complesso, che veniva messo in atto per fare sì che il denaro proveniente dalle plusvalenze ottenute dalla vendita di alcuni calciatori (Brahimi, Loureiro, Jeison Murillo, Mikel Rico e Siqueira) confluissero in una società (Fifteen Securitisation) con sede in Lussemburgo, sottraendo svariati milioni di Euro all'erario del Paese iberico. Difatti, l'accusa per questi reati è rivolta anche a Raffaele De La Riva, amministratore della società lussemburghese, e Jordi Trilles, ex componente del consiglio di amministrazione del club spagnolo.

Le indagini hanno portato la Procura dell'Anticorruzione Spagnola alla richiesta di 12 anni di carcere per tutti gli imputati, oltre che al Granada di effettuare il pagamento di una sanzione di circa 27 milioni di Euro in qualità di "persona giuridica penalmente responsabile"; inoltre, sono state richieste sanzioni di 36,5 milioni di Euro per Gino Pozzo e di 27,5 per gli altri tre imputati.

A pubblicare la notizia circa questa vicenda è stato il quotidiano spagnolo "El Pais".